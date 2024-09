¡Duras críticas! Ídolo de Colo Colo destroza a Arturo Vidal por dichos sobre River Plate

Si bien estas fiestas patrias son para relajarse y descansar, en Colo Colo esto ha sido completamente lo contrario, ya que se mantiene preparando lo que será el partido de vuelta ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde esperan conseguir el tan ansiado paso a las semifinales del torneo en territorio argentino.

Los albos consiguieron un meritorio empate 1-1 en el estadio monumental, donde lograron hacer prevalecer su juego y en varios pasajes del encuentro incluso superar a River Plate en la presión y las ocasiones de gol. Si bien la cuenta la abrieron los argentinos a través del balón detenido, los albos pudieron incluso quedarse con la victoria en diversas oportunidades.

El encuentro de ida dejó muy buenas sensaciones para Colo Colo, pero en River Plate están confiados que como local podrán tener otra disposición y pasar por encima al cuadro albo. Quienes incluso deberán hacer algunas modificaciones en el equipo, debido a la expulsión sufrida por Maximiliano Falcón, quien junto a Paulo Díaz se fueron antes al vestuario.

Quien siempre es el encargado de mantener encendida la previa de cualquier encuentro de los albos es Arturo Vidal, quien habló mucho sobre lo que será el vital encuentro de esta noche ante River Plate en condición de visitante por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en busca del paso a las semifinales del torneo.

Pero estas declaraciones no gustaron en el ídolo de Colo Colo, Leonardo "Pollo" Véliz, quien criticó con todo a Arturo Vidal por sus dichos. "A mi no se me ocurriría decir algo así. Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas. Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival. Y los chilenos, somos más odiosos en estos días por ese tipo de declaraciones".