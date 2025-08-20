¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Universidad de Chile tenía un duro desafío ante Audax Italiano en condición de local en el estadio nacional. Además de la importancia por los primeros lugares en la tabla de posiciones, este partido tenía otro sabor, ya que sería la primera vez en que Eduardo Vargas se enfrentaría al cuadro azul por nuestra liga.

El partido estuvo bastante trabado en el primer tiempo, donde las acciones llegaron en la segunda mitad del encuentro. En el minuto 60', Luis Riveros abrió el marcador para el visitante y luego tras cartón, Eduardo Vargas anotó su primer gol con Audax Italiano al minuto 62'. En el minuto 86', Lucas Di Yorio sembró la esperanza para los azules con su descuento, pero Leonardo Valencia cerró la victoria itálica con su anotación en el minuto 96'.

Con este resultado, Universidad de Chile se aleja mucho más del líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, quienes hicieron la tarea y le ganaron a Everton en condición de local. Ahora el romántico viajero deberá enfocarse en su próximo desafío por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Con esta dura derrota en condición de local ante Audax Italiano, el romántico viajero se ubica a nueve puntos de distancia de Coquimbo Unido en la cima de la tabla de posiciones, hipotecando así sus opciones por el título del Campeonato Nacional. Pero ahora dan rápidamente vuelta la página para enfocarse en la vuelta de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Si bien Universidad de Chile no está en una mala posición, últimamente se le han escapado victorias importantes, es aquí donde Juan Cristóbal Guarello dirigió todas sus críticas hacia Leandro Fernández. "Todas mordidas, comilón, poco colectivo, lento, una caída de rendimiento increíble. Es otro jugador, no tiene cambio de velocidad y la que recibe le pega al arco. El año pasado la embocaba, ahora le pega y con suerte le da bien a la pelota".

