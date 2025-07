¿Quién ganará? Figura de Universidad de Chile habla del mal momento de Colo Colo para el Superclásico

Este fin de semana, Universidad de Chile volvió a la acción tras un pequeño receso para afrontar el primero de los dos encuentros que tiene pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional. En esta oportunidad se enfrentaron en condición de visitante a Unión Española, donde necesitaban sumar unidades para no perderle pisada a los líderes del torneo.

El encuentro comenzó bastante favorable para el romántico viajero, ya que en el minuto 20', Matías Sepúlveda abrió la cuenta para el visitante. Ya en la segunda parte, el partido se tornó mucho más parejo, con oportunidades para ambos equipos, pero casi en el final del compromiso, Lucas Assadi sentenció el 2-0 y la victoria para los azules.

Con esta victoria, Universidad de Chile escala hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde ahora se enfocará para enfrentar la próxima semana el Superclásico ante Colo Colo, donde en caso de conseguir una victoria, quedaría a sólo una unidad de los líderes del torneo nacional.

Gracias a la buena victoria sobre Unión Española, el romántico viajero llega con muy buenas sensaciones para su próximo gran desafío que será el Superclásico ante Colo Colo este sábado desde las 15:00 horas en condición de local. Por otro lado, los albos llegan tras una dolorosa derrota ante Universidad Católica que los complica en la tabla de posiciones.

Con respecto a lo que será la nueva versión del Superclásico, una de las figuras de Universidad de Chile, Javier Altamirano, se refirió al mal momento que está atravesando actualmente Colo Colo. "Obviamente ellos tienen, no sé si llamarlo problema o no le han salido los resultados. Igual el partido con Católica es atípico por el tema del estado de la cancha, que todos sabemos cómo está. Incluso después los jugadores dijeron que no estuvieron cómodos".