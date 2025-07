¡Lo atacó con todo! ExUniversidad de Chile critió a Eduardo Vargas por no llegar a los azules

El pasado jueves, Universidad de Chile disputaba el encuentro de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana. Muchos decían que este partido sería un mero trámite, ya que en la ida el romántico viajero consiguió una contundente victoria por 5-0 en condición de local y se hacia muy difícil que Guaraní pudiera revertir la llave.

El encuentro incluso comenzó bastante favorable para el romántico viajero, ya que aprovecharon un desorden en la defensa del cuadro paraguayo y al minuto 17', Lucas Assadi anotó la apertura de la cuenta. Pero en los minutos finales del partido, los azules de desconcentraron y Richard Torales dio vuelta el marcador anotando en los minutos 84' y 89' respectivamente.

Pese a la derrota en condición de visitante, Universidad de Chile se quedó con la victoria en la llave por un marcador final de 6-2 y se clacificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora los azules están enfocados en conseguir reforzarse durante el mercado de fichajes para afrontar tanto este torneo como el Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

La novela sobre el caso de Eduardo Vargas finalmente llegó a su fin, aunque no sin despertar nuevas polémicas, esto ya que el delantero nacional llegó como fichaje a Audax Italiano, todo esto tras no llegar a un acuerdo con el romántico viajero. Esto además provocó otros problemas en los azules, quienes tienen un gran enredo en el mercado de fichajes.

Si bien la posibilidad que luego Eduardo Vargas llegue a Universidad de Chile como lo hizo Marcelo Díaz en su momento es bastante alta, un exjugador del romántico viajero no dejó pasar esto y criticó con todo al delantero nacional, este es el caso de Martín Gálves. "Para mí no es de la U, es un jugador que juega por la plata. En estas condiciones mejor que no haya llegado. Creo que Eduardo Vargas no muestra agradecimiento por el club, debió haber vuelto".