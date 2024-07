¡Arriesga 5 años de cárcel! Ex Universidad de Chile está con orden de detención

Universidad de Chile continúa su participación en la Copa Chile, donde actualmente está enfrentando las semifinales de la fase regional en la zona centro norte. Para esta instancia, el cuadro azul se midió ante Everton de Viña del Mar en condición de visitante en el estadio Sausalito, donde cayeron por 2-1 ante los ruleteros.

Con este resultado, el romántico viajero hipoteca su paso a la gran final de la fase regional, donde se espera el rival de la llave entre Santiago Wanderers y Palestino. Ahora bien, por el partido de vuelta, los azules tendrán que lanzar toda la carne a la parrilla cuando reciban a Everton en el estadio nacional el próximo domingo a las 17:30 horas.

Pero además de su participación en esta edición de la Copa Chile, Universidad de Chile continúa preparándose para lo que será el segundo semestre de la temporada. Actualmente los azules marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde esperan reforzarse de la mejor manera posible para mantener esta condición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Pero fuera de toda la preparación de cara a la segunda mitad de la temporada, quien no lo pasa bien es un ex goleador del romántico viajero, quien actualmente se encuentra con orden de detención, ya que fue demandado por giro doloso de cheques. Además, no se presentó al juicio ya que estaba citado al duelo de ayer por Copa Chile entre Ñublense y Deportes Linares.

Este es el caso del ex Universidad de Chile Patricio Rubio, quien es acusado por un fraude que asciende a 9 millones 650 mil pesos. Es aquí donde los demandantes solicitan una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Por ahora, el jugador se encuentra como ya mencionamos con una orden de detención a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Chillán.