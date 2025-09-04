¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia

Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

Por: Gonzalo Zamora

La temporada de la Fórmula 1 continúa su camino con el Gran Premio de Italia, el cuál se estará disputando durante este fin de semana en las calles de Monza. Se espera que la temperatura sea la adecuada para esta emocionante carrera y que no tengamos caída de lluvia que pueda complicar un poco las cosas en la pista.

Actualmente la batalla de los conductores tiene un sólido puntero, este es el caso del australiano Oscar Piastri, quien con sus siete victorias y 13 podios durante lo que vamos de temporada, suma 309 puntos en la tabla, lo que le significa una cómoda ventaja de 34 puntos sobre su más cercano perseguidor y compañero de escudería, el inglés Lando Norris con 275 puntos gracias a sus cinco victorias y 12 podios.

En la pelea de constructores, la escudería McLaren tiene una increíble y sólida ventaja gracias a las presentaciones de sus dos representantes. Actualmente con 584 puntos gracias a sus 12 victorias y 25 podios superan ampliamente a Ferrari, quienes sólo cosechan 260 puntos tras ninguna victoria y sólo 5 podios en la temporada.

Este fin de semana la acción continúa en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, donde comenzamos el día de mañana con las primeras dos prácticas de reconocimiento de pista. La primera sería desde las 07:30 a 08:30 horas en nuestro país, mientras que la segunda se desarrollaría entre las 11:00 y 12:00 horas, horario nacional.

Continuamos el sábado con la última práctica desde las 06:30 hasta las 07:30 horas, para luego dar paso a la clasificación que se desarrollará desde las 10:00 horas en nuestro país. Finalmente, el Gran Premio de Italia se correrá el domingo desde las 10:00 horas en Chile, donde en nuestro país sólo podrá disfrutarse a través de Disney +.

