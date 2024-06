¡Calentando el debut! En Perú ningunearon a La Roja para el duelo de esta noche

Durante esta jornada, La Roja tendrá su tan ansiado debute en una nueva versión de la Copa América, donde enfrentará nuevamente el Clásico del Pacífico ante Perú. Este encuentro ha generado una gran espectación, sobre todo pensando que el nuevo estratega de la selección chilena, Ricardo Gareca, hasta hace poco estaba al mando del combinado peruano.

Cabe señalar que el día de ayer se dio el inicio a la Copa América con el partido inaugural entre Argentina y Canada, donde se marca un presedente en este tipo de competencias, ya que generalmente el primer partido es del país anfitrión. En cuanto al resultado, la albiceleste se quedó con la victoria por 2-0, quedando punteros en el grupo que también tiene a Chile y Perú.

El partido de La Roja ante la escuadra peruana será desde las 20:00 horas, donde Ricardo Gareca ya tendría listo al equipo para este debut, donde espera comenzar con una victoria en lo que será la primera presentación del estratega junto al combinado nacional en un encuentro que sea por una competición oficial y no un amistoso.

En la previa de este encuentro, desde Perú ven a Chile como un rival inferior, donde incluso han ninguneado a la selección que ahora comanda su ex director técnico, Ricardo Gareca. "Ojo que Chile es un equipito, es un equipito con dos o tres jugadores importantes, o dos más. Gana Perú, no tengas dudas", señalaron desde la televisión peruana.

Además, aseguraron que La Roja no tiene identidad. "Se van a enojar conmigo los chilenos, pero el jugador chileno no tiene identidad. ¿Por qué Bielsa no juega con línea de tres en Uruguay, pero sí en Chile? Ahí está la respuesta, no es que los jugadores chilenos no tengan identidad porque no son buenos, pero son moldeables".