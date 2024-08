¡Todo por los dichos de Isla! El tenso encontrón entre hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile

El día de ayer, Colo Colo se enfrentó a Junior de Barranquilla por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro albo corría con una leve ventaja, gracias a la victoria por la cuenta mínima conseguida en casa en el partido de ida. Pero ahora tenían la importante misión de hacer valer ese resultado.

El partido se vió bastante apretado, donde sólo un verdadero golazo por parte de Lucas Cepeda pudo abrir el marcador en favor de los albos, pero lamentablemente las acciones fueron equiparadas casi al instante por Carlos Bacca. Si bien el empate clasificaba al cacique, Maximiliano Falcón terminó decretando la victoria y el pase a cuartos en el último cuarto de hora del encuentro.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se posicionó después de muchos años en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde su rival saldrá en el cruce entre Talleres de Córdova y River Plate, quienes deben definir su llave el día de hoy, donde además, el cuadro Millonario cuenta con una leve ventaja de 1-0 tras el duelo de ida.

Tras la buena victoria por Copa Libertadores, Mauricio Isla habló sobre lo que ha sido su tiempo en los albos y también la forma en que se ha adaptado al equipo. "En un mes me ha cambiado bastante la vida. Llegué y me tocó jugar el Clásico. Y cuando uno llega a un equipo grande tiene que adaptarse de la mejor manera. Me aceptaron al 100%, los jugadores y el cuerpo técnico".

Pero estas declaraciones provocaron un debate a través de internet entre los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, ya que el seleccionado nacional había asegurado ser hincha del cuadro azul, es aquí donde se vieron comentarios como, "Cómo les debe doler este comentario al equipo de la B que se hace llamar grande”, cómo venden humo, “innecesario el comentario, sabiendo su sentimiento por la U”.