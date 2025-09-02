¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente, Sammis Reyes ha tenido grandes problemas con su imagen en distintos ámbitos. Pese a que es la pareja y futuro esposo de nuestra reconocida Miss Chile, Emilia Dides, últimamente es muy cuestionado en el mundo de las redes sociales por varios comentarios que el mismo exdeportista a realizado.

Con respecto a la carrera del exjugador de la NFL, si bien todo es un proceso, se podría decir que pasó demasiado rápido. Ya que fue reconocido como el primer chileno en la historia en ser seleccionado en un equipo de las grandes ligas del fútbol americano, pero luego una complicada lesión lo obligó a abandonar el deporte.

Actualmente es noticia por ser parte de la llamativa pareja con la ex Miss Chile, donde fue aquí donde tuvo algunos encontrones en redes sociales con algunos comediantes que hablaron sobre esta relación y el nacimiento de su primer hijo. Esto junto a otras situaciones llamativas hacen que Sammis Reyes esté en el ojo del huracán.

Debido a las últimas polémicas de Sammis Reyes, muchos incluso han comenzado a cuestionar sus logros deportivos, donde fue seleccionado nacional de baloncesto y también fue el primer chileno en llegar a un equipo profesional de la NFL. Es aquí donde uno que también se sumó a estas críticas fue el caso de Claudio Bravo.

El ídolo y exportero nacional repasó fuertemente al exdeportista señalando que "tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación". Además añadió que "el esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural muy fácil de llevar".

