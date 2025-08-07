¿Vale la pena? El millonario monto que debería pagar Universidad de Chile por Lucas Di Yorio

El pasado lunes, Universidad de Chile cerraba una nueva fecha del Campeonato Nacional en condición de local ante Cobresal, los azules necesitaban una victoria para no perderle pisada al líder del torneo, Coquimbo Unido, mientras que por otro lado el cuadro minero necesitaba sumar puntos para meterse de lleno en los puestos de copas internacionales.

Si bien el romántico viajero salió a atacar desde el primer momento y a hacerse con el control del partido, Cobresal aprovechó una pelota parada patra abrir el marcador al minuto 27', gracias a la anotación de Diego Coelho. Tras esto y con un hombre menos, el cuadro minero defendió con todo su ventaja, es más, los azules tuvieron un lanzamiento penal en los minutos finales del partido, el cuál fue desperdiciado por Leandro Fernández.

Con esta derrota, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, pero estira su distancia con el líder Coquimbo Unido a seis puntos, dejando así al cuadro pirata como los punteros exclusivos del torneo. Ahora los azules tendrán que dar vuelta la página para afrontar su próximo desafío.

Tras la dura derrota ante el cuadro minero, el romántico viajero ya piensa en su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde tendrán que volver a ser locales ante Unión Española, el próximo sábado desde las 15:00 horas, donde esperan recuperar la senda de los triunfos para así también prepararse para lo que será su llave por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Uno que no ha podido jugar mucho en el último tiempo en Universidad de Chile es el caso de Lucas Di Yorio, pero esto podría ser parte del plan de los azules, ya que en caso de cumplir con cierta cantidad de partidos, deberán comprar su carta a Athletico Paranaense. En definitiva, si el delantero juega el 65% de los minutos de la campaña total, deberán pagar 1.5 millones de dólares para quedarse con él.