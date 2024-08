¡Las palabras del capitán! El mensaje de Claudio Bravo a Mauricio Isla tras fichar en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo debió enfrentar a O'Higgins en condición de local por una nueva fecha del Campeonato Nacional. Los albos necesitaban seguir sumando para así no perderle pisada a los líderes, ya que la lucha en la cima de la tabla de posiciones está al rojo vivo y con cualquier descuido puedes perder una gran distancia.

Si bien el partido se les complicó más de la cuenta, los dirigidos por Jorge Almirón lograron quedarse con la victoria por 2-1, con una salvadora anotación de Lucas Cepeda en los minutos de descuenta del segundo tiempo, vistiéndose nuevamente de héroe para los albos, quienes ahora piden sus titularidad indiscutida.

Gracias a esta buena victoria, Colo Colo permanece en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero gracias a las derrotas de Universidad de Chile y Coquimbo Unido en la cima de la tabla, los albos se ubican a sólo dos unidades del cuadro pirata, quienes mantienen el primer lugar momentáneamente en el Campeonato Nacional.

Durante los últimos días, el cacique confirmó la llegada de dos nuevos refuerzos al equipo, estos son los casos de Cristián Riquelme desde Everton de Viña del Mar y Mauricio Isla desde Independiente de Avellaneda, donde este último fue el más esperado, debido a las distintas complicaciones que se dieron durante las negociaciones.

Tras su llegada a Colo Colo, el seleccionado nacional recibió muchos mensajes de aliento, pero no podía faltar el de Claudio Bravo, quien le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su carrera. "Estaba contento con mi llegada y me decía que claramente me iba a sentir muy cómodo y muy feliz", comentó el mismo Mauricio Isla.