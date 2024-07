¡La respuesta de Assadi a Alexis! El jugador de Universidad de Chile respondió a comentario del delantero

Universidad de Chile continúa su participación en la Copa Chile, dodne actualmente está enfrentando las semifinales de la fase regional en la zona centro norte. Para esta instancia, el cuadro azul se midió ante Everton de Viña del Mar en condición de visitante en el estadio Sausalito, donde cayeron por 2-1 ante los ruleteros.

Con este resultado, el romántico viajero hipoteca su paso a la gran final de la fase regional, donde se espera el rival de la llave entre Santiago Wanderers y Palestino. Ahora bien, por el partido de vuelta, los azules tendrán que lanzar toda la carne a la parrilla cuando reciban a Everton en el estadio nacional el próximo domingo a las 17:30 horas.

Pero además de su participación en esta edición de la Copa Chile, Universidad de Chile continúa preparándose para lo que será el segundo semestre de la temporada. Actualmente los azules marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde esperan reforzarse de la mejor manera posible para mantener esta condición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Hace algunos días, Alexis Sánchez habló en una entrevista sobre su relación con los jugadores más jóvenes de la selección chilena, donde dentro de ellos estaba Lucas Assadi y el Niño Maravilla habló sobre cómo les cuesta adaptarse más que a los futbolistas argentinos, donde puso como ejemplo el caso de Lautaro Martínez.

Tras estas palabras, el jugador de Universidad de Chile le respondió a Alexis Sánchez. "Me lo tomo de buena manera, que me que me tenga considerado. Siempre que me ha tocado ir, me habla y me aconseja, me dice las cosas que podría mejorar", señaló Lucas Assadi quien tiene en alta estima al Niño Maravilla.