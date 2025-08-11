¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

Después de una larga y casi polémica negociación, Brayan Cortés consiguió salir del estadio monumental para dar su tan esperado salto internacional. El portero nacional llegó en condición de préstamo a Peñarol en el fútbol uruguayo, donde incluso tuvo un increíble debut en el clásico ante Nacional, donde su equipo se quedó con la victoria por 3-0.

Pero la salida de Brayan Cortés provocó movimientos en Colo Colo, ya que si bien Fernando De Paul se quedó con la titularidad en la portería alba, debieron cerrar un inesperado regreso para completar el equipo. En definitiva, Benjamín Morales, arquero que se encontraba cedido en Deportes Limache debió interrumpir su préstamo de forma prematura para regresar al estadio monumental.