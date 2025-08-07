¡Eficacia total! El delantero de Colo Colo con mejor promedio de gol

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Luego del empate ante Huachipato, los albos se ubican en la octava posición fuera de copas internacionales, además sacando una diferencia de 15 puntos con el actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido. Pese a esto, el cacique es uno de los equipos que más goles ha convertido en el torneo, siendo superado sólo por Universidad de Chile y Audax Italiano.

Es aquí donde el mayor anotador de Colo Colo es Javier Correa, quien actualmente lleva 9 tantos, pero a pesar de esto, los albos tienen a otro jugador que sorprende con el mejor promedio de gol por minuto jugado. Este es el caso de Alexander Oroz, quien anota cada 116 minutos, eso sí, actualmente lleva dos goles, mientras que Correa anota cadas 148 minutos.