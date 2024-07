¡Se abraza después de mucho tiempo! Darío Osorio anota su primer gol en Champions League

Tras una discreta participación junto a la selección chilena durante la última versión de la Copa América, Darío Osorio regresó al FC Midtjylland para disputar una nueva temporada en Europa. Pero pese al gran nivel que mostró en su llegada al viejo continente, tras su regreso no había logrado ser el jugador desequilibrante que tenía acostumbrado a su equipo.

Es más, el ex Universidad de Chile incluso estaba recibiendo sus primeras críticas en el cuadro de Dinamarca, ya que no estaba a la altura de su mejor nivel, algo que no sólo mantenía preocupado al jugador, sino que también a La Roja de cara al resto de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, donde hasta el momento, nuestro país está quedando fuera.

Pero todo eso quedó en el pasado, ya que actualmente el FC Midtjylland se encuentra disputando la segunda ronda de los playoff de la Champions League en la búsqueda de un lugar en la fase de grupos. Es aquí donde se midieron ante el Santa Coloma, en una llave que tenían más o menos controlada con una buena victoria de 3-0 en el duelo de ida.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Durante esta jornada, se disputó el encuentro de vuelta de esta llave en suelo de Dinamarca, donde Darío Osorio consiguió anotar la apertura del marcador y así además marcar su primer gol en Champions League, todo esto ante la atenta mirada de Ricardo Gareca, quien se encuentra viajando por el mundo para ver el rendimiento de los jugadores nacionales.

Darío Osorio anotó su gol al minuto 72 del encuentro y con esta victoria, su equipo avanza a la siguiente ronda de la Champions League, estando así un paso más cerca de lograr ingresar a la fase de grupos de una nueva versión del torneo de clubes más grande del mundo. Esto le entrega gran confianza al jugador, sobre todo pensando en lo que será su participación con La Roja.