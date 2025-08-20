¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Los albos finalmente no se reforzaron en la segunda parte de la temporada durante el mercado de fichajes, esto ya que consideran que el equipo está bien balanceado así como está. Pero esta percepción no es la misma que tienen los hinchas, debido a los malos resultados del equipo y la mala posición en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional.

Si bien no cerraron contrataciones, esto no quiere decir que no hubo sondeos, uno que sonó en Colo Colo fue el caso de Bruno Basrticciotto, actual jugador del Santos Laguna de la liga mexicana. Pese a esto, el delantero señaló que rechazó esta propuesta por su préstamo en el fútbol azteca, pero destacó que en un futuro le gustaría llegar al cacique.