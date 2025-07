¡No se guardó nada! Claudio Borgui critica con todo a cuestionado refuerzo de Colo Colo

Colo Colo disputó la que fue la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional ante Audax Italiano. Esto al menos en el papel, ya que cabe recordar que los albos aún mantienen dos encuentros pendientes ante Universidad Católica y Universidad de Chile para ponerse al día antes del inicio de la segunda rueda.

Con respecto al duelo ante el cuadro itálico, el primer tiempo fue más de análisis entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en la segunda mitad. Audax Italiano golpeó primero y abrió la cuenta al minuto 66', gracias a la anotación de Jorge Espejo. El cacique igualó las acciones al minuto 78', gracias a Javier Correa. Pero los itálicos se quedaron con la victoria gracias a la conquista de Leonardo Valencia al minuto 88'.

Con este resultado, Audax Italiano sigue luchando en la parte alta de la tabla como uno de los líderes del Campeonato Nacional, mientras que Colo Colo por su lado se quedó estancado en la novena posición de la tabla de ubicaciones, a la espera de que pueda sumar en sus dos partidos pendientes ante ambos cuadros universitarios.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

La actual temporada de los labos está siendo bastante complicada, no sólo por los malos resultados a nivel deportivo donde quedaron fuera de torneos internacionales y la Copa Chile, sino que también por las polémicas en la interna de la institución. Se espera que al menos puedan recuperar el camino en la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Algo que también se criticó bastante fueron los refuerzos que trajo Colo Colo para esta temporada, es aquí donde Claudio Borgui lanzó los dardos contra Claudio Aquino, quien si bien es una de las figuras del equipo, no ha mostrado toda su calidad. "Yo esperaba mucho más de Claudio Aquino, y más comparando que él vino como uno de los mejores jugadores de la vida argentina, que no es menor. ¿Sabés por qué le echo la culpa a Aquino? Porque cuando eres creador y no tienes las posibilidades, tienes que ser cabrón".