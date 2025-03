¡No le gustó! Marcelo Barticciotto critica decisión de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Universidad de Chile debió viajar hasta el norte del país para enfrentarse a la que ha sido su bestia negra en los últimos años, Cobresal. Los azules buscaban conseguir los tres puntos en condición de visitante para anotar canasta perfecta en el Campeonato Nacional y no soltar la punta de la tabla de posiciones ante Coquimbo Unido.

El partido se dió bastante trabado para ambos equipos, donde la acción se vió apenas en la segunda mitad, cuando en el minuto 59', Diego Coelho abrió el marcador para los locales. Pero el romántico viajero no bajó los brazo y fue en el minuto 72' cuando Lucas Di Yorio consiguió equiparar las acciones en el encuentro.

Pero Cobresal supo hacerse fuerte en su casa y al minuto 82', César Yanis anotó el que sería el definitivo 2-1 con el que el cuadro minero derrotaría a Universidad de Chile, provocándole su primera derrota en el Campeonato Nacional y nuevamente consolidando su condición de bestia negra para el romántico viajero.

Tras esta dura caída ante el cuadro minero, el romántico viajero debía enfrentarse a Unión Española, pero este partido debió ser suspendido debido al mal estado en el terreno de juego del estadio Santa Laura, por lo que ahora el duelo se disputará en una fecha futura que deberá ser confirmada por la ANFP próximamente.

Con esto, Universidad de Chile se prepara para su duelo ante Audax Italiano, donde Gustavo Álvarez dejaría en el banco a Leandro Fernández. Esta decisión no le gustó a Marcelo Barticciotto, quien criticó al estratega azul. "Yo no lo sacaría nunca a Leandro Fernández, trataría de explicarle y decirle el tema de la actitud que debería cambiar, es difícil, porque es un futbolista grande, lleva tiempo jugando y tiene su personalidad, no sé si la va a cambiar".