¡Se vienen las penas del infierno! Alertan fuertes sanciones para Universidad de Chile e Independiente

Por: Gonzalo Zamora

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Tras los horribles hechos registrados en el encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, aún no se tiene completa claridad sobre la decisión que tomará la Conmebol para determinar al equipo que avanzará a la siguiente fase de la competición y enfrentará a Alianza Lima.

Pero según la información del diario argentino Olé, la Conmebol estaría preparando fuertes sanciones sin precedentes para ambos equipos. Según el medio trasandino ambos clubes podrían ser descalificados de la Copa Sudamericana, sumado a una enorme multa económica y un castigo extra para su público en futuros partidos de competencias internacionales.

