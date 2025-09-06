Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura

La inscripción de Ximena Rincón para un nuevo período en el Senado ha provocado tensión en la política chilena. Los partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar su candidatura, luego de que el Servicio Electoral (Servel) confirmara oficialmente las postulaciones.

Según informó El Mercurio, el abogado Gabriel Osorio sostiene que la senadora “se encuentra dentro de la hipótesis planteada en el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, esto es, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así postular a un tercer período para dicho cargo”.

Rincón asumió dos mandatos en el Senado: el primero entre 2010 y 2018 y el actual desde 2018 hasta 2026. Sin embargo, dejó su escaño a mitad de su primer mandato, el 11 de marzo de 2014, para asumir como secretaria general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La Constitución indica que “se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato”, argumento que respalda su candidatura.

La defensa de la DC y de la senadora

Desde la DC afirmaron que “tienen la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación ya asentada por el Servicio Electoral, no existiendo, por tanto, norma alguna que la impida”. Agregaron que “esta presentación demuestra el miedo y desprecio que le tienen a la democracia, porque ante cualquier interpretación administrativa o jurídica, lo que debe primar siempre es el derecho a elegir y ser elegido, que está asegurado en la Constitución y en los tratados internacionales. Estamos confiados que eso se va a respetar”.

Por su parte, Ximena Rincón defendió su candidatura señalando que siempre ha entendido la democracia como una “competencia en buena lid” y no como “una actividad donde prima el matonaje”. Además, denunció que “ocho contra uno, todos los partidos de Gobierno, de izquierda, desde la DC pasando por el Partido Socialista (PS), el PPD, los liberales, radicales, el Frente Amplio y comunistas, haciendo este requerimiento de impugnación”.

La senadora precisó que revisó legalmente su situación antes de inscribirse y que el Servel validó su candidatura, confiando plenamente “en las instituciones de nuestro país”. También criticó que líderes de los partidos que presentaron la impugnación “no se hayan atrevido ni siquiera a poner su nombre y le confieran mandato al abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.

Reacciones del Partido Socialista

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, desmintió cualquier implicancia de su partido en la impugnación: “Salió un titular en el diario que yo desmiento tajantemente porque es algo que el Partido Socialista en ningún caso, no es algo que se haya analizado en reuniones de mesa, de comisión política, no es un tema dentro de mi partido… Esto no se ha tratado en ninguna instancia formal del partido y tampoco ha sido un tema”.

La senadora, que también compite por el Maule, aseguró además que “no es algo que yo haya analizado, no tengo una opinión formada, sí en algún minuto Ximena me comentó esto, me dijo que ella había hecho una consulta que no tenía eventualmente inhabilidad y por lo que leí en el diario es una consulta que le contestaron de forma informal”.

