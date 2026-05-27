¡Alerta de bombazo!: Campeón con Colo Colo quiere volver al club en este mercado de fichajes

Campeón con Colo Colo quiere volver al club en este mercado

Por: Kevin Vejar

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Si bien aún falta para que inicie el mercado de fichajes de invierno, en Colo Colo ya se está viviendo a tope, y más aún luego de conocerse que un querido exjugador del Cacique habría manifestado su deseo de retornar a la institución como uno de los refuerzos del técnico Fernando Ortiz para el segundo semestre.

Por supuesto, hablamos de Carlos Palacios, quien según indicó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, ya tomó la decisión de abandonar La Bombonera: "Preguntando respecto a esta posibilidad, se comunicó con alguien de su círculo cercano y le dijo 'yo quiero salir de Boca Juniors y quiero jugar en Colo Colo'".

Sin embargo, el comunicador también advirtió que la operación no es tan sencilla, pues en el cuadro 'xeneize' mantienen su férrea postura: "Esto no quiere decir que vaya a llegar al Estadio Monumental porque el contrato no es menor. En Boca Juniors, averiguando sobre el futuro de Palacios, quieren dinero, nada de préstamo".

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"El deseo de Carlos Palacios es poder volver al Estadio Monumental. Se ve complicado, pero hay que ver el deseo de volver de Palacios", insistió Alvarado en el cierre, reporte que llega justamente cuando el nombre de la 'Joya' asoma como uno de los favoritos para renovar el ataque del conjunto colocolino.

Carlos Palacios no jugará frente a Universidad Católica

Cabe mencionar que mientras en el horizonte de Carlos Palacios aparece el 'popular', desde el otro lado de la cordillera avisan que su retorno a las canchas volverá a posponerse, pues aún teniendo el alta médica y entrenando a la par de sus compañeros, su DT no lo consideró para el duelo de este jueves contra Universidad Católica por Copa Libertadores.

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