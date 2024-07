VIDEO: Iván Produje es funado en olla común de Viña del Mar

A través de redes sociales se viralizó una funa a Iván Produje en medio de una olla común de Viña del Mar, en concreto los vecinos atacaron al candidato de Chile Vamos a alcalde de Viña del Mar acusándolo de usar el espacio para amenazar a una persona y de no llevar ni siquiera un mínimo aporte parta la cocinería del lugar.

La situación ocurrió en un espacio público de la población Pedro de Valdivia, el cual según el candidato estaría tomado por “un personaje violento”. Sin embrago, los aludidos en el problema señalaron que solo eran damnificados de los incendios que afectaron la zona en febrero de este año, dejando a miles de familias sin hogar.

¿Qué le dijeron a Iván Produje?

“¡El candidato a alcalde viene a amenazar a la olla común! ¡Somos un comité y no es capaz de traer ni un fideo!” le grita un hombre a Produje en medio de una plaza. “Este es un espacio público y usted se lo tomó con una olla común. ¡Usted no me asusta a mí!”, respondió molesto el político que se encontraba grabando con su celular.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¡Váyase para su casa! ¡Anda a hue... a donde hay plata! ¡Este es un lugar quemado! ¿Tú sabís cómo estamos nosotros que lo perdimos todo? ¿Así queremos un alcalde? ¡Ándate de aquí, ordinario!” lo increpo furia el vecino del lugar. Sin embargo, el arquitecto no se quedó callado y lanzó sus dardos en contra de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

“Estas son las tomas violentas que apoya @MacaRipa. Se tomaron la plaza, amenazan a vecinos, intervienen cauce de quebrada. Fuimos por reclamos de dirigentes amenazados. Nos trataron de sacar pero no nos fuimos. Controle a sus operadores alcaldesa” lanzó el candidato quien también grabó durante todo momento lo que sucedía.

Te puede interesar: ¡Impacto! Exponen video clave de patrulla que constató el triple asesinato de Carabineros en Cañete