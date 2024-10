VIDEO: festejo viral de Rodolfo Carter genera polémica en rede sociales

A través de redes sociales el alcalde de La Florida Rodolfo Carter publicó un video celebrando junto a su equipo la victoria de Daniel Reyes en las elecciones de alcaldes. El ganador para comenzar a dirigir la comuna desde el 7 de diciembre obtuvo 52,63% de los votos, generando la alegría del actual equipo que ha liderado la comuna.

Fue tanto así que decidieron hacer un reel con la canción I Want It That Way de la famosa boy band de finales de los 90, los Backstreet Boys. Recordemos que el candidato favorito de cárter le ganó con creces a su principal "rival" Nicolás Hurtado quien sacó el 29,39% de los votos de este fin de semana en dicha comuna.

Carter y nuevo alcalde de La Florida bailan al estilo Backstreet Boys

“¡Ganamos! y disfrutamos bailando, aunque algunos les de ‘cringe’“, escribió Carter en su Instagram en el registro que se volvió rápidamente viral alcanzando más de 18 mil likes. “Me da cringe pero, me dan más cringe los que nos gobiernan ahora, así que prefiero ver esto”, “Lejos la mejor campaña. Grande el sucesor, seguirá mi Florida que amo” y “Te extrañaremos tío Carter fueron algunos comentarios positivos que les dejaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embrago, no faltaron los detractores al video. “Se conforman con un vale de gas y un pollo”, “Llegaron los bailarines de la Cathy Barriga”, “Igual que la Barriga, con razón el país está como está” y “Espero que no nos sigan asaltando ni haciendo portonazos en la comuna” les escribieron también en el viral.

Rivas señaló sobre su nuevo cargo como jefe comunal que “un proyecto de continuidad de lo que han sido los 13 años de gestión de Rodolfo. Yo trabajo con él desde hace 13 años, por tanto, malamente podría sostener algo distinto. Pero naturalmente también van a haber énfasis propios, dada la época en que estamos viviendo, dado que somos personas distintas, pero evidentemente es un proyecto de continuidad” dijo.

Te puede interesar: Impacto: revelan fuertes amenazas que habría recibido denunciante de Manuel Monsalve