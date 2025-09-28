¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP

Semana agridulce para Universidad de Chile, y es que si bien los azules consiguieron la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, el Romántico Viajero también recibió un portazo de Pablo Milad y la ANFP relacionado directamente con su participación en la instancia de los cuatro mejores del certamen continental.

Gracias a los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el cuadro dirigido por el técnico Gustavo Álvarez venció a Alianza Lima y se metió en un lindo desafío, pues además de continuar en la lucha por aquel título que la U levantó en 2011, en paralelo deberán hacer frente a una exigente recta final del torneo local.

Es más, los laicos ya conocen la programación de los duelos contra Lanús, siendo el 23 de octubre la ida en Santiago y la vuelta en Argentina el 30 del mismo mes. ¿El problema? Pues el calendario de La Liga de Primera indica que justo entre ambos partidos ante los trasandinos, deberá enfrentar a Universidad Católica.

Horarios confirmados para las semifinales de CONMEBOL #Sudamericana ante Lanús 🇦🇷



Ida: 23/10 - 19:00 horas - Estadio por confirmar 🏟️

Vuelta: 30/10 - 19:00 horas - Estadio Ciudad de Lanús 🏟️



¡VAMOS BULLA! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/eBXt54mQAT September 27, 2025

No habrá reprogramación

Ante ello, trascendió la posibilidad de que Azul Azul solicitara formalmente a la ANFP postergar el Clásico Universitario del 26 de octubre, opción descartada tajantemente por Milad: "Las normas son claras: si llegas a semifinales puedes pedir la suspensión de tu partido en el torneo local, pero solo si es 72 horas antes del otro partido de Conmebol".

"Los plazos están bien agendados", sentenció el mandamás del organismo rector del fútbol chileno ante los medios, por lo que Universidad de Chile, y en particular el técnico Álvarez, deberá meditar una posible rotación en el equipo contra la UC, asumiendo que la gran prioridad en esta campaña será la pelea por la Copa Sudamericana.

