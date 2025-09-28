¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
PATRICIO TOLEDO VIDEO

IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
parricidio

Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

Semana agridulce para Universidad de Chile, y es que si bien los azules consiguieron la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, el Romántico Viajero también recibió un portazo de Pablo Milad y la ANFP relacionado directamente con su participación en la instancia de los cuatro mejores del certamen continental.

Gracias a los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el cuadro dirigido por el técnico Gustavo Álvarez venció a Alianza Lima y se metió en un lindo desafío, pues además de continuar en la lucha por aquel título que la U levantó en 2011, en paralelo deberán hacer frente a una exigente recta final del torneo local.

Es más, los laicos ya conocen la programación de los duelos contra Lanús, siendo el 23 de octubre la ida en Santiago y la vuelta en Argentina el 30 del mismo mes. ¿El problema? Pues el calendario de La Liga de Primera indica que justo entre ambos partidos ante los trasandinos, deberá enfrentar a Universidad Católica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

No habrá reprogramación

Ante ello, trascendió la posibilidad de que Azul Azul solicitara formalmente a la ANFP postergar el Clásico Universitario del 26 de octubre, opción descartada tajantemente por Milad: "Las normas son claras: si llegas a semifinales puedes pedir la suspensión de tu partido en el torneo local, pero solo si es 72 horas antes del otro partido de Conmebol".

"Los plazos están bien agendados", sentenció el mandamás del organismo rector del fútbol chileno ante los medios, por lo que Universidad de Chile, y en particular el técnico Álvarez, deberá meditar una posible rotación en el equipo contra la UC, asumiendo que la gran prioridad en esta campaña será la pelea por la Copa Sudamericana.

Te puede interesar: La sinceridad de Claudio Borghi ante una posible Copa Sudamericana para la U: "Ojalá que..."

NOTAS DESTACADAS

El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."
PATRICIO TOLEDO VIDEO

IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
parricidio

Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera
Claudio Borghi y la posible Sudamericana de la U

La sinceridad de Claudio Borghi ante una posible Copa Sudamericana para la U: "Ojalá que..."
Johnny Herrera desprestigia a Arturo Vidal y Colo Colo

¡Ni se inmutó!: Johnny Herrera quita precio a la goleada de Colo Colo con brutal repaso a Vidal
Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD

Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

La ácida respuesta de Aníbal Mosa tras suspensión de un nuevo amistoso de Colo Colo: "Hoy en día..."
Formación de Chile para su debut en el Mundial Sub 20

¡Con una gran duda!: La formación de La Roja para su debut en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda
Denuncian red que lucraba con horas médicas en de Pitrufquén

Insólito caso en la salud pública: Revelan red informal que lucraba con horas médicas en Cesfam de Pitrufquén
Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno