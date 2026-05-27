"Era él o…": Mujer asesinó a su pareja y se dio a la fuga en presencia de personal municipal

Un violento crimen conmociona a los vecinos de la comuna de Colina tras registrarse el crudo asesinato de un hombre de 38 años al interior de un departamento de calle Lo Seco. La Brigada de Homicidios de la PDI inició de inmediato un amplio operativo de rastreo por toda la Región Metropolitana luego de que la mujer se dio a la fuga. La sospechosa habría escapado en presencia de personal municipal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de toda la contingencia nacional

Según indicó Radio ADN, la mortal agresión ocurrió en medio de una discusión de pareja donde la imputada, una joven de 27 años, habría utilizado un arma blanca para propinarle una estocada letal a la víctima.

Tras perpetrar el ataque en la vivienda que ambos compartían, la agresora salió rápidamente a la vía pública para solicitar auxilio a los transeúntes y a los equipos de emergencia que patrullaban el sector. En ese sentido, se indicó que los inspectores comunitarios que acudieron al sitio del suceso presenciaron la confesión de la mujer, quien justificó su violento actuar asegurando de forma textual que "era él o yo".

Te puede interesar: "Hija de p#!4, hablabas con…": Nuevos antecedentes remecen a Américo por caso de violencia contra Yamila Reina

No obstante, la mujer se dio a la fuga aprovechando el desconcierto del personal municipal. Por su parte, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial local y posteriormente derivado a la Clínica Dávila, recinto donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

LA INSTRUCCION DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público instruyó el levantamiento de evidencias biológicas en el inmueble y la captura de la sospechosa. En tanto, la policía civil busca establecer la dinámica exacta de los hechos para determinar si existían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre los involucrados.