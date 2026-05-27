¿Dónde irá ahora? Las ofertas que tiene Alexis Sánchez para seguir con su carrera

Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

Por: Gonzalo Zamora

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Desde el momento en que llegó al Sevilla, la temporada para Alexis Sánchez estuvo marcada por altos y bajos, ya que si bien comenzó de buena manera y tenía muy emocionados a los hinchas, las constantes lesiones no le permitieron demostrar todo lo que podía ofrecer.

Pero como siempre, el Niño Maravilla terminó siendo clave en la campaña del Sevilla, ya que en las últimas jornadas mientras el equipo luchaba por no descender, el delantero nacional fue clave con goles y asistencias que ayudaron a la permanencia del equipo.

Gracias a esto, incluso cuando fue muy criticado, actualmente la gran mayoría de los hinchas del Sevilla quieren que Alexis Sánchez continúe en el equipo al menos una temporada más, pero el delantero nacional estaría más cerca de buscar nuevos rumbos en su carrera.

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Gracias a las buenas actuaciones de Alexis Sánchez en el tramo final de la temporada, el Sevilla consiguió salvarse del tan temido descenso, terminando en la 13° posición en la tabla de posiciones de La Liga y dejando bastante satisfechos a los hinchas.

¿Cuál es el próximo destino?

Pese a que la gran mayoría de los hinchas del Sevilla quieren que el Niño Maravilla continúe en el equipo, el jugador ya tiene algunas ofertas para dar el siguiente paso en su carrera. Estas opciones lo harían abandonar el viejo continente, ya que despertó el interés desde la MLS en Estados Unidos, Brasil, Argentina e incluso nuestro país.

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