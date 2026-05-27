"Para que nadie diga, ¿dónde está tu estadio?" Presidente Kast alude a "meme" para impulsar estadio de Universidad de Chile 

Universidad de Chile

Por: Paula Osorio

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Durante la jornada, el Presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para encabezar una ceremonia. En el lugar, el mandatario promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y apuntó a la Universidad de Chile con polémica frase que ilusiona los azules.

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Luego de aludir a que el mayor activo de los clubes son las instalaciones, el mandamás afirmó que "queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones". Dichos que fueron vistos con buenos ojos por parte del club universitario que aún no logra concretar el sueño del estadio propio.

Pero eso no fue todo, en el acto transmitido por el Gobierno de Chile en YouTube, Kast ahondó en la idea y agregó que "hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse".

En ese sentido comparó el caso de Chile con otros países. "Uno va a otros países y hay centro deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera". Palabras que seguramente hacen eco en la Universidad de Chile.

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El presidente finalmente llamó a los ministros a trabajar con ese objetivo en mente: "Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio. Para que no sea un meme. para que nadie diga, ¿dónde está tu estadio? Que sea una realidad".

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