¡Le tocó una buena! Alejandro Tabilo avanza en Roland Garros sin jugar

Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana se dio inicio al segundo Grand Slam del año, hablamos de Roland Garros, torneo que se disputa sobre arcilla en la ciudad de París. Para este enorme torneo, Alejandro Tabilo es el único chileno que sigue con vida, ya que Cristián Garín cayó en primera ronda.

El día de ayer, Alejandro Tabilo (36) enfrentó el tan ansiado debut en Roland Garros, donde en la primera ronda debió enfrentar al tenista polaco Kamill Majchrzak (78), a quien venció en sets corridos por parciales de 6-1/6-3/6-4.

Gracias a este gran inicio de torneo, nuestra primera raqueta nacional defiende con éxito los 50 puntos del año pasado y ahora se prepara ya que en la segunda ronda tendría un duelo de alto impacto ante el monaguense Valentín Vacherot (19).

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Tras vencer de buena forma el debut en Roland Garros, Alejandro Tabilo se preparaba para una segunda ronda bastante complicada, ya que debía enfrentarse al gran tenista monaguense Valentín Vacherot (19), quien pasa por un gran presente.

Hoy nos sonríe el tenis

Pero de manera sorpresiva, el rival de nuestra primera raqueta nacional debió bajarse del torneo debido a molestias en su pierna izquierda. De esta forma, Tabilo avanzó hasta la tercera ronda de Roland Garros de manera automática y podrá tener un descanso extra cuando el próximo sábado se enfrente al vencedor del duelo entre paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71º) y el francés Moise Kouamé (318º).

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