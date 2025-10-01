Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video

A pesar de la seria acusación presentada por una de las denunciantes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió no decretar nuevamente la prisión preventiva de Jorge Valdivia.

Durante esta semana, salió a la luz que una de las presuntas víctimas de violación denunció que el exfutbolista la habría intimidado a gritos en una calle de Santiago. La acusación se apoyó en un polémico video filtrado a la prensa, que aparentemente demostraría que el imputado habría incumplido la orden de alejamiento vigente.

Sin embargo, el tribunal habría estimado que las pruebas presentadas no eran suficientes para cambiar la medida cautelar y poner tras las rejas una vez más al comentarista deportivo, tal como había solicitado el Ministerio Público. En consecuencia, Valdivia seguirá cumpliendo arresto domiciliario nocturno hasta nuevo aviso.

¿Qué dijo la Fiscalía al respecto?

Rodrigo Celis, fiscal especializado en género, anunció que se analizará la opción de apelar con el fin de solicitar medidas cautelares más estrictas contra Jorge Valdivia. “Se exhibieron los antecedentes, incluso un video, y a entender del tribunal, esa situación, al parecer, entendió que era muy breve y no justificaba la intensificación de la cautelar”, indicó.

Respecto a las imágenes, el persecutor explicó que “al parecer se le advierte que está la víctima, se da vuelta y en vez de retirarse, como se le dice a cualquier imputado, él se para, la espera, la mira y, según dice la víctima, la increpa públicamente”.

El fiscal explicó que, aunque la grabación carece de audio, se respalda con los testimonios de la denunciante y de un testigo adicional. Por este motivo, revisarán en detalle la resolución del tribunal para comprender las razones de su desestimación.