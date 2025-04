¡Sin filtro! Luciano Pons estalla contra los hinchas de U de Chile que se metieron con su familia

Luciano Pons pasó por Universidad de Chile sin pena ni gloria y los hinchas aún no lo olvidan, sobre todo al fallar un gol que costó el título. Ahora el atacante jugará ante Colo Colo en Copa Libertadores, razón por la que los hinchas albos le dejaron comentarios recordando el título de 2024.

De hecho, todo partió con un comentario de un hincha colocolino que le dijo "grande Pons, gracias a ti Colo Colo salió campeón", a lo que el delantero reaccionó con risas. Justamente esas carcajadas fueron las que no le gustaron a los fanáticos de la U, quienes lo insultaron fuertemente.

Sin embargo, el atacante no se quedó callado y respondió. "¿De qué hablas? Me rio porque son cansones muchachos, todo el tiempo vienen acá a tirarme mierda a mi. Hace cuatro fechas que no ganan y el culpable sigo siendo yo", lanzó firmemente.

Pero eso no fue todo, porque el actual jugador de Atlético Bucaramanga también dijo que "no me rio de la U ni de mis ex compañeros, porque quiero que les vaya bien, pero tampoco voy a dejar insultar a mi señora o mi hijo que en este mundo del fútbol no tienen nada que ver".

De esta manera, Luciano Pons está viviendo un partido aparte justo antes del partido con Colo Colo, riendo con los comentarios de los albos y enfrascándose en fuertes discusiones con los hinchas azules por sus críticas e insultos.

