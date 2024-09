Sepultan a Ricardo Gareca por no llamar a este crack de la U a La Roja: "Es el mejor.."

Continúan las críticas a Ricardo Gareca tras la dura derrota por 3 a 0 de La Roja frente a Argentina, y fue Fernando Solabarrieta quien encaró al entrenador por haber dejado fuera de su nómina a una de las figuras más destacadas de la Universidad de Chile en esta temporada 2024, la cual, a su juicio, debe estar sí o sí en la selección.

En el programa Marca Personal, el periodista cuestionó la decisión del 'Tigre' de citar a Eugenio Mena en lugar de Marcelo Morales: "Yo no me quiero sumar a la crítica ahora con el diario del lunes y decir 'porque no llamaste a este', pero también hay una decisión anterior que también es errónea, ¿de verdad Mena es más que Morales?".

"Si estás construyendo un equipo y que lo estás proyectando por un tiempo, ¿de verdad Mena es más que Marcelo Morales?", enfatizó el comunicador, que posteriormente no dudó en poner al jugador de la U como el más destacado en su posición dentro del medio local: "Morales es el mejor lateral del campeonato por lejos y mirando para atrás".

Ante el debate planteado por Solabarrieta, Luka Tudor, su compañero en el panel, defendió la presencia de Mena en La Roja: "Es más, ha jugado Copa América, ha ganado, no me jodas", lo que tuvo rápidamente una réplica del ex rostro de TVN: "¿Es más que? En trayectoria es más, hoy por hoy juega más el chico Morales".

Y para finalizar, Solabarrieta usó como ejemplo la titularidad de Thomas Galdames frente a Argentina: "Mena no le pudo sacar el puesto a Thomas, anda tan bien Mena que no le pudo sacar el puesto en la selección a un defensor central que tuvo que jugar de lateral izquierdo y no lo hizo tan mal, como Galdames".

