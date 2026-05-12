Revelan inéditos registros sobre la millonaria estafa que afectó a Amparo Noguera: "Fue capturada psicológicamente"

Amparo Noguera

Por: Belén Zuniga

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A meses de la millonaria estafa que sufrió la actriz, Amparo Noguera, salieron a la luz nuevos antecedentes sobre el caso. La interprete nacional, habría perdido cerca de 500 millones de pesos tras ser víctima de un elaborado “secuestro psicológico”. Según antecedentes fue una de las tantas personas en caer en el particular modus operandi  “cuento del tío”.

Cabe recordar que la hija de, Héctor Noguera, cayó en las redes de una banda criminal que operaba desde la cárcel, mientras que una de sus integrantes que estaba en libertad dirigía la estafa. Debido a esto la actriz debió retirar sus ahorros durante ocho días desde diferentes cuentas, además de pedir algunos créditos.

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Durante la noche de este lunes, un reportaje de Meganoticias reveló registros audiovisuales en donde se puede ver a Amparo Noguera, acudiendo a diferentes sucursales de bancos para retirar dinero en efectivo. En las imágenes, se puede notar a la actriz actuando de manera nerviosa y afectada mientras estaba en constante contacto telefónico con quienes se hacían pasar por policías y ejecutivos bancarios.

"Ahora supuestamente me van a entregar la plata, estoy como en la segunda etapa del trámite", señaló Noguera en uno de los registros mostrados por el noticiero de Mega. Según la investigación, la banda criminal manipuló a la actriz durante varios días a través de vía teléfonica.

Nuevos antecedentes del caso de Amparo Noguera

Bajo ese contexto el abogado, Alejandro Awad, acusó que la actriz habría sido víctima de una "captura psicológica". Además, reveló que los delincuentes le enviaron un teléfono a la víctima para poder estar en contacto mientras ella realizaba diferentes operaciones en las sucursales del Banco de Chile para obtener el dinero solicitado.

"Fue capturada psicológicamente por un grupo de personas que le infundió pánico y se encargaron de que Amparo no tuviera el espacio mental o la libertad para poder contarle la situación que estaban viviendo a ninguna de sus personas cercanas. Lo que permitió que pudieran perpetrar un fraude tan cuantioso", indicó.

En esa línea agregó que, "esta gente le facilitó un teléfono para estar conectados con ellos permanentemente. Les decían que era una cuestión de seguridad vital para su persona. Y fue como estar en una pesadilla".

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