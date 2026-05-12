"Consultó por su carta": Desde México están decididos a llevarse a un jugador de la U en este mercado

Desde México están decididos a llevarse a un jugador de la U en este mercado

Por: Kevin Vejar

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En medio de una irregular campaña, el mercado de fichajes de intertemporada será clave para Universidad de Chile de cara al segundo semestre, aunque no solo se habla de incorporaciones, sino también sobre posibles bajas en el equipo, y más aún tras conocerse que desde México quieren llevarse a un jugador de la U.

Considerando que Fernando Gago asumió el banco del 'Romántico Viajero' con la temporada ya en marcha, la ventana de pases que se avecina será la primera vez que el entrenador pueda mover piezas de la plantilla, y ya parece estar más que claro uno de los nombres que no entra en el esquema de 'Pintita'.

Por supuesto, hablamos de Lucas Romero, volante de 23 años que si bien llegó al club con el cartel de ser ese compañero que tanto buscaban para Charles Aránguiz en la mitad de la cancha, la realidad ha sido totalmente opuesta, por lo que el seleccionado paraguayo busca opciones y en el horizonte aparece la adinerada Liga MX.

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Lucas Romero podría abandonar la U en busca de minutos.

Fue El Deportivo de La Tercera el que dio luces sobre el posible futuro del mediocampista, que ya estaría armando sus maletas para dejar el Centro Deportivo Azul: "Una escuadra mexicana consultó por su carta". "En el país de Norteamérica quieren sí o sí ficharlo a mitad de temporada", agregó el citado medio.

Los pobres números de Lucas Romero en la U

Cabe mencionar que desde su arribo a Universidad de Chile a principios de esta temporada 2026, Lucas Romero ha disputado tan solo cinco encuentros, donde no consiguió marcar goles ni aportar asistencias en 276 minutos dentro de la cancha, por lo que su adiós parece ser lo más beneficioso para ambas partes.

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