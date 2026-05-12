Colo Colo sufre su primer duro revés en el mercado de fichajes: "No lo va a mandar..."

La primera mitad de la temporada está llegando a su fin y con ello también se acerca el anhelado mercado de fichajes, y mientras Colo Colo y Blanco y Negro ya disponen de alternativas para potenciar su plantel, avisan que la operación por una de las obsesiones albas podría complicarse por un particular hecho.

Como bien es sabido y se ha hecho costumbre en las últimas ventanas de pases, Luciano Cabral vuelve a estar en la carpeta del elenco 'popular', donde el mismísimo Aníbal Mosa habría puesto su nombre sobre la mesa mientras la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz discutían posibles refuerzos.

Sin embargo, el periodista Cristián 'Tomate' Alvarado indicó en De Puntete que si lo quieren en Macul, deberán hacerse la idea de desembolsar el valor de su carta, descartando alternativas más económicas como una cesión: "Independiente no lo va a mandar a préstamo, esa posibilidad me la descartan". "También me comentaban que, si Colo Colo quiere ir y sentarse a conversar, esa posibilidad está", agregó.

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Luciano Cabral está nuevamente en la órbita del Cacique.

Pese a su presente, Cabral sería un gran refuerzo

En esa línea, el comunicador aseguró que pese a su complejo presente, el volante tiene lo necesario para su renacer en Chile: "Genera expectativa para el hincha. Futbolísticamente, los bonos en el caso de Luciano Cabral bajaron, no es el mismo que salió de Coquimbo. Viene a la baja, pero se puede valorizar en Colo Colo".

"Puede ser un buen nombre, pese al momento que vive hoy Luciano Cabral en Independiente", insistió Alvarado en el cierre. Cabe mencionar que, hasta la fecha, no se conoce un acercamiento formal de ByN para hacerse con los servicios del jugador, pero en los próximos días podría haber importantes novedades.

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