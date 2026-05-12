Luto cruzado: Sensible fallecimiento golpea a Daniel Garnero y Universidad Católica

Cuando Universidad Católica se prepara para su siguiente partido frente a Deportes Limache, encuentro válido por la duodécima fecha de la Liga de Primera 2026, el club comunicó en sus redes sociales el sensible fallecimiento que golpeó su interna, y en particular a su director técnico, Daniel Garnero.

Luego del empate 1-1 con Ñublense por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, la 'Franja' trabaja a toda máquina para su esperado regreso al campeonato programado para este sábado en el estadio Lucio Fariña Fernández, pero lo futbolístico hoy queda a un lado tras la triste noticia que recibió su DT.

En las últimas horas se confirmó la partida de María Angélica Bourlon de Garnero, madre del adiestrador argentino, lamentable hecho que conmociona San Carlos de Apoquindo, donde la institución compartió un comunicado no solo para dar a conocer la pérdida, sino que también para entregar su apoyo al entrenador.

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El comunicado de Universidad Católica

"Cruzados comunica la sensible partida, a los 87 años, de la señora María Angélica Bourlon de Garnero. La señora María Angélica era la madre de nuestro director técnico, señor Daniel Garnero, a quien enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento", publicó el club en todos sus canales.

Cruzados comunica la sensible partida, a los 87 años, de la señora María Angélica Bourlon de Garnero (Q.E.P.D.).



La señora María Angélica era la madre de nuestro director técnico, señor Daniel Garnero, a quien enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para… pic.twitter.com/k77xA5QsyQ — Universidad Católica (@Cruzados) May 12, 2026

"Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos", finaliza el escrito de Universidad Católica, el cual se llenó de mensajes de los fanáticos cruzados haciéndole llegar todo su apoyo a Garnero, que ha sabido ganarse el cariño como entrenador del equipo.

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