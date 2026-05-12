Tras aparecer en prenómina: Hijo de Ancelotti revela por qué Neymar sí irá al Mundial con Brasil

Quedando tan solo un mes para que arranque el esperado Mundial de Norteamérica 2026, y cuando su presencia parecía casi imposible, el nombre de Neymar apareció en la prenómina de Brasil, y fue el hijo del técnico Carlo Ancelotti quien explicó por qué el astro de Santos tiene la gran chance de viajar al certamen.

A sus 34 años, el máximo referente del fútbol brasileño en la actualidad corría serio peligro de perderse la cita planetaria debido a la poca consideración que había tenido por parte del estratega de la 'Canarinha', quien incluso manifestó públicamente su disconformidad con el estado físico y futbolístico del ofensivo.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en las últimas horas, pues 'Ney' está entre los 55 futbolistas que el ex DT del Real Madrid tiene en carpeta para conformar su listado final, y Davide, hijo y ayudante de Ancelotti en el banco, explicó sin rodeos por qué ahora sí el '10' compite por una plaza en la nómina.

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‼️🇧🇷 NEYMAR ESTÁ EN LA PRELISTA DE 55 JUGADORES DE BRASIL PARA EL MUNDIAL.



¿Se meterá en la lista final? 🪄 pic.twitter.com/yIe4RhOg8b May 11, 2026

Hijo de Ancelotti llena de ilusión a Neymar

Resulta que el repentino cambio de opinión del adiestrador de Brasil desató especulaciones de que solo llevaría al atacante para evitar polémicas y no afectar al camarín, pero en diálogo con La Gazzetta dello Sport, Davide fue enfático en que el jugador hizo caso a su crítica: "Si está en esta lista, es porque su condición física está mejorando".

Eso sí, también advirtió que nada está asegurado, y si bien ahora lo más lógico es que Neymar Jr. represente a su país en la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico aún debe determinar minuciosamente la nómina final: "Desde ahora y hasta el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que viajarán a Estados Unidos".

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