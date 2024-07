¿Cuánto pagó Colo Colo? Revelan más detalles sobre el fichaje de Cristián Riquelme

Colo Colo acaba de concretar la llegada de Mauricio Isla pero el lateral derecho no llegará solo, pues la dirigencia ha trabajado en paralelo para quedarse también con Cristián Riquelme. El defensor dejará Everton para sumarse a los albos y ahora revelaron más detalles de la movida.

Finalmente el Cacique desembolsó 250 mil dólares para quedarse con el 75% del pase del lateral izquierdo, quien ya se sometió a los exámenes médicos y los superó sin problemas. Es por esto que solo falta la presentación oficial que lo eleve como nuevo lateral izquierdo del Cacique.

Respecto a la transferencia, Miguel Torrecilla, presidente de Everton, afirmó que "esto es algo que se veía venir, es algo que no nos ha sorprendido. No porque vaya a Colo Colo, sino porque estaba en el mercado el jugador. No solo había interés de ellos, sino que desde el extranjero también".

Cristián Riquelme jugará en el Cacique.

Riquelme llega a reforzar la zona del lateral izquierdo debido a que Erick Wiemberg no ha tenido gran competencia en el puesto, además de que termina su préstamo a final de año y podría no continuar. Junto a esto se suma también la posibilidad de sumar minutos Sub 21 con el ahora exviñamarino, instancia en la que los albos están muy complicados.

Ahora solo falta la presentación oficial para concretar su arribo, la cual podría darse en conjunto con Mauricio Isla, lateral derecho que era el gran anhelo de Jorge Almirón y con quien acaban de llegar a un acuerdo para que sea nuevo jugador del equipo.

