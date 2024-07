José Luis Reppenning pensó lo peor: revelan particular momento que vivió Priscilla Vargas con productor

Durante el matinal Tu Día José Luis Repenning echó al agua a su compañera de programa Priscilla Vargas y expuso una particular situación que se vivió detrás de cámaras del programa entre la periodista y uno de los productores del espacio. En concreto, Vargas habría llegado tarde porque la citaron a una oficina para llamarle la atención.

Recordemos que en el matinal, se dan varios momentos de distensión que los comunicadores utilizan para hablar sobre cosas cotidianas y molestarse por cosas que ocurren en el trabajo cundo no están al aire. Fue en ese contexto que Reppenning contó que Andrés Venegas, el productor del espacio la llamó para conversar.

¿Qué contó Reppenning sobre Vargas?

“Llevamos haciendo casi 2 años este programa, y por primera vez Priscilla Carolina llegó antes que yo al estudio” partió diciendo el periodista y dupla televisiva de Vargas. Posteriormente, decidió contar los detalles de cahuín. “Pero ustedes no saben por qué. Me voy a ir de tarro, porque me pidió que no lo dijera”, agregó Repenning.

Quien además contó que Venegas llamó a su compañera para llamarle la atención. “‘Priscilla, ¿puedes venir por favor?’” aseguró que le mandaron a decir a Vargas en Canal 13. “Sobre azul, fue lo primero que pensé. Cerró la puerta, se dio la vuelta, se sentó y le preguntó: ‘¿Todo bien?” apuntó el comunicador generando la risa de otros presentes en el estudio.

Tras esto Vargas aclaró. “Me dijo: ¿qué pasa en la mañana? Es que estamos llegando muy justo. Mi explicación fue: ‘Lo que pasa es que yo llego a buena hora, pero converso mucho con la Coca (vestuarista del matinal)’” lanzó. Finalmente Repe dijo que “en conclusión, a Priscilla Vargas la retaron”, sin embargo su colega aclaró que “me llamaron la atención”.

