Estudiante de 21 años fallece al interior de la Universidad de Santiago: fueron obligados a suspender actividades académicas
Por: Belén Zuniga
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Un joven estudiante universitario de 21 años falleció al interior de la Universidad de Santiago (USACH) tras caer desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía. Debido a la gran conmoción que causó su muerte el establecimiento debió suspender actividades académicas y administrativas.
Según consignó BiobioChile, la situación ocurrió durante la jornada de este martes y mencionaron que en no habría intervención de terceros en su deceso. Debido a la gran conmoción de la situación, la universidad emitió un comunicado donde expresó su pesar y entregó sus condolencias.
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"Frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia", comenzaron diciendo.
En esa línea , la universidad aseguró que tras lo ocurrido habrá un plan para acompañar a todos aquellos que estén vinculados a la institución. "Informamos que la Universidad ha activado mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención en este difícil momento", indicaron
Por último, la USACH mencionó que "debido a esta situación, y en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas, junto con el cierre del campus"
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