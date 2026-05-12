¿SE MANTIENE EN INGLATERRA? El posible próximo destino de Ben Brereton

Ben Brereton Selección Chilena

Por: Gonzalo Zamora

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Finalmente, Ben Brereton no consiguió ingresar a los puestos de playoffs de la Championship con el Derby County, por lo que se equipo tendrá que permanecer una temporada más en la segunda división de Inglaterra.

Pese a esto, el delantero nacional tuvo una gran temporada en el cuadro inglés, sobre todo si tenemos en cuenta que venía de malos pasos por el Villarreal y el Sheffield United. Este año junto al Derby County anotó siete goles y entregó tres asistencias, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

Tras no conseguir clasificar a los playoffs de la Championship, la temporada terminó para Ben Brereton y el Derby County, donde además el delantero nacional informó que no continuará en el equipo, pese a la buena temporada que tuvo este año.

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Luego de informar que no continuará la próxima temporada en el Derby County, Ben Brereton ya está analizando sus opciones, partiendo por el hecho que debería regresar al Southampton, equipo que es dueño de su pase hasta junio del 2028.

¿Seguirán en le Championship?

En las últimas horas se supo que el West Bromwich Albion habrá reactivado su interés por el delantero nacional tras la buena temporada realizada en el Derby County. El club que actualmente está en la Championship, ya había mostrado interés por Brereton el año pasado y lo sigue muy de cerca.

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