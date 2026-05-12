Mujer mandó a martar a su esposo y ahora el Estado deberá pagarle pensión por viudez: Habría sido víctima de VIF

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Por: Catalina Martínez

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Pese a haber sido sentenciada a 20 años de prisión por el delito de parricidio, una mujer logró que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenara la devolución de su pensión de montepío. La resolución también establece que el Estado deberá cancelar los montos adeudados desde 2017, cifra que rondaría los $150 millones.

Así, una resolución judicial obligará a Capredena a reactivar el beneficio previsional que recibía Irma Ovalle Oyarzún tras enviudar de un ex suboficial mayor del Ejército, según consignó LUN. La sentencia determinó que el beneficio debe calcularse de manera retroactiva desde el 27 de julio de 2017, fecha en que la mujer ingresó la petición inicial para acceder a la pensión.

Mujer mandó a matar a su esposo

Todo se remonta a una resolución judicial de 2013, cuando Ovalle fue declarada culpable de planificar el homicidio de su esposo mediante la contratación de un sicario. A raíz de ese antecedente, se intentó frenar el pago del montepío argumentando una causal de “indignidad”. Sin embargo, la defensa planteó que dicha figura no se aplica de manera automática tras una condena, sino que debe ser determinada expresamente.

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Respecto al caso informado por el citado medio, se detalla: “El problema era que esta causal de indignidad no opera simplemente por haber dictado una sentencia penal, sino que debe llevarse la causa a un tribunal civil para que declare la indignidad”.

En su resolución, el tribunal de alzada estableció que no existía un pronunciamiento judicial que inhabilitara formalmente a la mujer para recibir el montepío. A partir de ello, ordenó restablecer el beneficio previsional y regularizar los pagos que habían sido rechazados previamente.

El fallo además confirmó que Irma Ovalle mantiene el derecho a percibir la pensión de forma periódica y de por vida, aun cuando se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad. De acuerdo con lo indicado en la resolución, su salida de la cárcel estaría prevista aproximadamente en unos cinco años más.

Defensa argumentó que habría sido víctima de VIF 

La defensa, por su parte, también expuso que la mujer habría sido víctima de violencia en el ámbito familiar durante varios años, describiendo un historial de agresiones por parte de su esposo. Este antecedente fue considerado dentro del análisis efectuado en la causa.

Según explicaron expertos consultados por el mencionado portal, la figura de la “indignidad” no opera por sí sola, sino que requiere una declaración expresa por parte de un tribunal. Esta causal se vincula a conductas particularmente graves, como delitos cometidos contra quien genera la herencia. En ausencia de ese pronunciamiento judicial, el acceso a los derechos hereditarios —incluido el montepío en este caso— se conserva.

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