¡Tras clasificar a Champions!: La frase de Pellegrini que pone en duda su futuro en Real Betis e ilusiona a La Roja

La frase de Pellegrini que pone en duda su futuro en Real Betis e ilusiona a La Roja

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental: "Ya tenemos..."
Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"

Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"
Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales

"Hace todo bien": Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales
Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez

Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡DE ÚLTIMA HORA! Colo Colo sufre con la inesperada baja de uno de sus jugadores

¿NUEVO REGALO? El perdonazo de la FIFA a la selección Argentina previo al Mundial 2026
Llevaban droga en ovoides: Militares peruanos son detenidos tras ingresar ketamina en sus cuerpos a Chile

Llevaban droga en ovoides: Militares peruanos son detenidos tras ingresar ketamina en sus cuerpos a Chile
“Este oligarca no es cualquiera”: Winter exige transparencia por eventual reunión entre Kast y magnate estadounidense

“Este oligarca no es cualquiera”: Winter exige transparencia por eventual reunión entre Kast y magnate estadounidense
Cristian Garin casi logra la hazaña.

¡UN RESULTADO INESPERADO! Cristián Garín no pudo en el estreno del Challenger 100 de Oeiras
Estudiante de 21 años fallece al interior de la Universidad de Santiago: fueron obligados a suspender actividades académicas

Estudiante de 21 años fallece al interior de la Universidad de Santiago: fueron obligados a suspender actividades académicas

Con su victoria por 2-1 frente al Elche en la jornada 36 de La Liga española, el Real Betis de Manuel Pellegrini se clasificó oficialmente a la próxima edición de la UEFA Champions League, pero en medio de los festejos, el entrenador chileno sorprendió a todos, e incluso a La Roja, poniendo en duda su futuro en el club.

Increíble pero cierto, luego de su nueva hazaña y llevar a los verdiblancos de regreso a la competición europea tras 20 años de ausencia, el 'ingeniero' fue consultado expresamente sobre si los fanáticos lo verán en el banquillo la temporada entrante, y su respuesta conmocionó a varios: "No es un tema para conversarlo ahora".

"Me alegro mucho de lo que hemos conseguido. Desde el punto de vista personal, en los cuatro equipos que he estado (en España) hemos logrado estar en Champions, no solamente siempre en Europa, sino que también en Champions, profundizó en diálogo con DAZN, haciendo referencia al Villarreal, Real Madrid, Málaga y por supuesto los béticos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, el estratega de 72 años volvió a referirse a su estadía en la institución, le bajó un cambio a quienes exigen saber qué ocurrirá y nuevamente se mostró abierto a todo, ya sea su permanencia o una posible salida: "De futuro, no es el momento de conversarlo ahora, así que ya veremos lo que pasa más adelante".

¿Llegó el momento de la Selección Chilena?

Sin duda alguna, palabras que nadie se esperaba considerando la histórica clasificación del Real Betis a Champions, y curiosamente, mientras Manuel Pellegrini deja su futuro en el aire, asoma como el candidato favorito de varios para asumir el banco de la Selección Chilena, donde ya deben estar al tanto de su situación.

Te puede interesar: ¿NUEVO REGALO? El perdonazo de la FIFA a la selección Argentina previo al Mundial 2026

NOTAS DESTACADAS

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental: "Ya tenemos..."
Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"

Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"
Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales

"Hace todo bien": Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales
Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez

Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡DE ÚLTIMA HORA! Colo Colo sufre con la inesperada baja de uno de sus jugadores

¿NUEVO REGALO? El perdonazo de la FIFA a la selección Argentina previo al Mundial 2026
Llevaban droga en ovoides: Militares peruanos son detenidos tras ingresar ketamina en sus cuerpos a Chile

Llevaban droga en ovoides: Militares peruanos son detenidos tras ingresar ketamina en sus cuerpos a Chile
“Este oligarca no es cualquiera”: Winter exige transparencia por eventual reunión entre Kast y magnate estadounidense

“Este oligarca no es cualquiera”: Winter exige transparencia por eventual reunión entre Kast y magnate estadounidense
Cristian Garin casi logra la hazaña.

¡UN RESULTADO INESPERADO! Cristián Garín no pudo en el estreno del Challenger 100 de Oeiras
Estudiante de 21 años fallece al interior de la Universidad de Santiago: fueron obligados a suspender actividades académicas

Estudiante de 21 años fallece al interior de la Universidad de Santiago: fueron obligados a suspender actividades académicas
Ben Brereton Selección Chilena

¿SE MANTIENE EN INGLATERRA? El posible próximo destino de Ben Brereton
Mujer mandó a martar a su esposo y ahora el Estado deberá pagarle pensión por viudez: Habría sido víctima de VIF

Mujer mandó a martar a su esposo y ahora el Estado deberá pagarle pensión por viudez: Habría sido víctima de VIF

¡UN BUEN DEBUT! Tomás Barrios avanza en el Challenger 100 de Oeiras
Violenta pelea protagonizaron estudiantes de cuarto medio en liceo de Talcahuano: hay siete docentes heridos y 14 escolares detenidos

Violenta pelea protagonizaron estudiantes de cuarto medio en liceo de Talcahuano: hay siete docentes heridos y 14 escolares detenidos
Grupos definidos de la Copa Chile 2026.

¿TORNEO OLVIDADO? Los equipos de Primera División arrancan en la Copa Chile
Piden cambio de fiscal en el caso: Familia de carabinero Javier Figueroa acusa inconsistencias y evidencias no reveladas

Piden cambio de fiscal en el caso: Familia de carabinero Javier Figueroa acusa inconsistencias y evidencias no reveladas
“Es una dictadura…”: Monica Rincón paró en seco a Javier Olivares tras comentario sobre “gobierno militar”

VIDEO | “Es una dictadura…”: Monica Rincón paró en seco a Javier Olivares tras comentario sobre “gobierno militar”
Figura de Colo Colo se lesiona y será baja ante Coquimbo Unido: Ortiz eligió su reemplazo

Figura de Colo Colo se lesiona y será baja ante Coquimbo Unido: ¡Ortiz eligió su reemplazo!
"Lamento el dolor que he causado": Sale a la luz carta de excarabinero que chocó ebrio y provocó la muerte de joven colombiana

"Lamento el dolor que he causado": Sale a la luz carta de ex carabinero que causó fatal accidente en estado de ebriedad
Sensible fallecimiento golpea a Daniel Garnero y Universidad Católica

Luto cruzado: Sensible fallecimiento golpea a Daniel Garnero y Universidad Católica