¡Tras clasificar a Champions!: La frase de Pellegrini que pone en duda su futuro en Real Betis e ilusiona a La Roja

Con su victoria por 2-1 frente al Elche en la jornada 36 de La Liga española, el Real Betis de Manuel Pellegrini se clasificó oficialmente a la próxima edición de la UEFA Champions League, pero en medio de los festejos, el entrenador chileno sorprendió a todos, e incluso a La Roja, poniendo en duda su futuro en el club.

Increíble pero cierto, luego de su nueva hazaña y llevar a los verdiblancos de regreso a la competición europea tras 20 años de ausencia, el 'ingeniero' fue consultado expresamente sobre si los fanáticos lo verán en el banquillo la temporada entrante, y su respuesta conmocionó a varios: "No es un tema para conversarlo ahora".

"Me alegro mucho de lo que hemos conseguido. Desde el punto de vista personal, en los cuatro equipos que he estado (en España) hemos logrado estar en Champions, no solamente siempre en Europa, sino que también en Champions, profundizó en diálogo con DAZN, haciendo referencia al Villarreal, Real Madrid, Málaga y por supuesto los béticos.

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🗣️ "No es el momento de conversarlo ahora. Ya veremos qué pasa más adelante"



Manuel Pellegrini no confirma en DAZN su continuidad en el proyecto del Real Betis para la Champions League 2026/2027 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/sUUbP1aXla May 12, 2026

En esa línea, el estratega de 72 años volvió a referirse a su estadía en la institución, le bajó un cambio a quienes exigen saber qué ocurrirá y nuevamente se mostró abierto a todo, ya sea su permanencia o una posible salida: "De futuro, no es el momento de conversarlo ahora, así que ya veremos lo que pasa más adelante".

¿Llegó el momento de la Selección Chilena?

Sin duda alguna, palabras que nadie se esperaba considerando la histórica clasificación del Real Betis a Champions, y curiosamente, mientras Manuel Pellegrini deja su futuro en el aire, asoma como el candidato favorito de varios para asumir el banco de la Selección Chilena, donde ya deben estar al tanto de su situación.

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