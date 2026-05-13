"Hace todo bien": Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales

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Por: Kevin Vejar

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Con un solitario gol de Tomás Molina en el alargue, Argentinos Juniors derrotó a Huracán y se instaló en semifinales de la Liga Profesional trasandina, encuentro donde Brayan Cortés e Iván Morales brillaron con luz propia, y la mejor prueba de ello son los notables elogios que se ganaron en plena transmisión del partido.

Fue Mariano Oliveros, comentarista de la señal oficial de ESPN, quien no permitió que pasara desapercibido el rol del delantero, que ingresó en el inicio de la segunda mitad: "Para mí Morales es el jugador que le cambió la cara a la dinámica de Argentinos Juniors. Muy buen partido jugó desde que entró".

"Se anima a gambetear, gambetea para adelante, desequilibra, te mete buenos pases. Entró muy bien al partido Morales", insistió sobre el formado en las inferiores de Colo Colo, que pese a las críticas de hace algún tiempo, esta temporada ha sabido ganarse un lugar en la rotación del entrenador Nicolás Diez.

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Brayan Cortés y la doble atajada de la noche

Por su parte, Brayan Cortés fue fundamental en el resultado final del compromiso que tuvo lugar en el estadio Diego Armando Maradona, y es que durante el segundo tiempo, el exguardameta del Cacique se lució con una doble atajada que más tarde le significaría a su equipo el pase a la ronda de los cuatro mejores.

"Todo bien hace Cortés, todo bien. Corta los centros bien, ataja, juega bien con los pies. Hasta salió a cortar una pelota con la cabeza fuera del área con un timing perfecto", lanzó Oliveros sobre la actuación del golero nacional, que una vez más demostró por qué es el dueño absoluto del arco de Argentinos Juniors.

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