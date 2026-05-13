Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

Por: Belén Zuniga

NOTAS DESTACADAS

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a una mujer que inventó un asalto y provocó un incendio en su propio departamento con el objetivo de ocultar un millonario robo a su pareja en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins.

Según la información entregada por la policía, la imputada denunció que un grupo de desconocidos había ingresado a su inmueble que compartía con su expareja, además la mujer indicó que habrían sustraído dinero en efectivo que la supuesta víctima mantenía guardado en dos cajas de seguridad bajo la cama. Tras su denuncia se originó un incendio al interior del departamento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Sin embargo, luego de que se controlara el incendio se estableció diligencias investigas que incluyeron declaraciones de la denunciante, la víctima, Bomberos y Carabineros. En este contexto, tras reunir evidencia se estableció que la la propia mujer habría sustraído el dinero.

La PDI indicó que la imputada ocultó parte del monto en un zócalo ubicado sobre una ventana de uno de los dormitorios del departamento, emplazado en el cuarto piso del edificio. Con el propósito de ocultar el robo la mujer roció combustible por todo el inmueble.

De acuerdo a los antecedentes, se encontró una bolsa con más de 12 millones de pesos en efectivo, además, la mujer mantenía guardado un millón de pesos adicional oculto entre su vestimenta. La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía donde se efectuó el control de detención.

Te puede interesar: "Solo faltaron los bomberos": Acusan a Marcelo Ríos de "hacer un escándalo" y amenazar a clientes en un bar capitalino

NOTAS DESTACADAS

¿Qué hacía en ese sector? Destapan detalles del encuentro entre Monsalve y líder narco que terminó con fuerte amenaza 

¡Libertad negada! Rechazan solicitud de cambio de arresto domiciliario total para Camila Polizzi 

¡Tuvo que dar explicaciones ante tribunales! Jorge Valdivia incumplió arresto domiciliario nocturno