Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a una mujer que inventó un asalto y provocó un incendio en su propio departamento con el objetivo de ocultar un millonario robo a su pareja en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins.

Según la información entregada por la policía, la imputada denunció que un grupo de desconocidos había ingresado a su inmueble que compartía con su expareja, además la mujer indicó que habrían sustraído dinero en efectivo que la supuesta víctima mantenía guardado en dos cajas de seguridad bajo la cama. Tras su denuncia se originó un incendio al interior del departamento.

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Sin embargo, luego de que se controlara el incendio se estableció diligencias investigas que incluyeron declaraciones de la denunciante, la víctima, Bomberos y Carabineros. En este contexto, tras reunir evidencia se estableció que la la propia mujer habría sustraído el dinero.

La PDI indicó que la imputada ocultó parte del monto en un zócalo ubicado sobre una ventana de uno de los dormitorios del departamento, emplazado en el cuarto piso del edificio. Con el propósito de ocultar el robo la mujer roció combustible por todo el inmueble.

De acuerdo a los antecedentes, se encontró una bolsa con más de 12 millones de pesos en efectivo, además, la mujer mantenía guardado un millón de pesos adicional oculto entre su vestimenta. La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía donde se efectuó el control de detención.

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