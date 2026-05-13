Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"

El presidente, José Antonio Kast, volvió a referirse a los presupuestos y los recortes que se están realizando en su administración. En esta instancia, el mandatario aprovechó de hacer un llamado a "administrar bien” los recursos en educación, especialmente en Junaeb. Sin embargo, sus dichos generaron gran debate en redes sociales.

"el presupuesto de educación es de los más grandes del presupuesto, y cuando algunos dicen ‘van a recortar’, no, no vamos a recortar ningún derecho social, pero administrémoslo mejor. ¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien", dijo el presidente en un evento sobre educación realizado en La Moneda.

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Los polémicos dichos de Kast acerca de la Junaeb

Fue ahí donde el presidente Kast aseguró que los directores de los colegios no tienen tiempo para supervisar los casinos escolares lo que podría generar un problema. "Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de ir a los casinos a ver si se está haciendo todo bien", indicó.

Bajo ese contexto, el mandatario realizó ejemplo que generó gran controversia en las redes sociales. "Puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar. Y se da, más de lo que uno cree. Bueno, ¿Qué pasa con el alimento de ese niño? Y así una suma de cosas con las que uno dice, con los mismos recursos uno puede hacer más si uno tiene algún grado de libertad", planteó el presidente Kast.

Por último, el mandatario comentó que, "es muy importante que los padres colaboren y tengan una participación, pero una participación completa, no solamente desde el punto de vista ideológico, completa".

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