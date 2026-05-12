¡UN BUEN DEBUT! Tomás Barrios avanza en el Challenger 100 de Oeiras

Esta semana, nuestros máximos exponentes nacionales en el tenis se trasladan hasta el circuito Challenger tras su participación en el Master 1000 de Roma. El primero en saltar a la acción es el caso de Tomás Barrios.

El chillanejo está teniendo una temporada bastante irregular, donde el gran objetivo para este año es lograr ingresar al Top 100 del escalafón mundial, pero esto se está haciendo un tanto complicado por los últimos resultados que ha tenido.

Por ejemplo si pensamos en el Master 1000 de Roma, Tomás Barrios quedó eliminado en la ronda final de la Qualy. Si retrosedemos un poco más, en el Challenger de Mauthausen, quedó eliminado en la segunda ronda y así sucesivamente.

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El día de hoy, Tomás Barrios (134) tuvo su debut en el Challenger 100 de Oeiras en Portugal, donde en la primera ronda debió medirse ante el tenista estadounidense Michael Zheng (149) a quien logró vencer por parciales de 6-4/6-4.

Un gran inicio de torneo

Con este resultado, por el momento no suma puntos para el ránking ATP, debido a la regla de los 18 torneos. Ahora en la segunda ronda del Challenger 100 de Oeiras, el chillanejo se medirá ante el tenista estadounidense Nishesh Basavareddy (154), el día de mañana a eso de las 06:00 de la madrugada.

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