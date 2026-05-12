Llevaban droga en ovoides: Militares peruanos son detenidos tras ingresar ketamina en sus cuerpos a Chile

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Por: Catalina Martínez

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En la comuna de Huara, en la región de Tarapacá, se concretó un operativo que terminó con la detención de tres efectivos del Ejército peruano. Los uniformados fueron sorprendidos trasladando ketamina, la cual ocultaban tanto dentro de sus cuerpos como adosada externamente, en plena zona norte del país.

Aunque el caso se dio a conocer recién este martes, el procedimiento se remonta al fin de semana, cuando en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte se detectó la situación. De acuerdo con los antecedentes, los tres uniformados transportaban en conjunto más de cuatro kilos de ketamina.

Al momento de la fiscalización de Carabineros, la sustancia se encontraba fraccionada en cápsulas tipo ovoide. Una parte había sido introducida en el organismo de los detenidos, mientras que el resto era transportado pegado a sus cuerpos.

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Finalizado el procedimiento, los involucrados fueron conducidos a una unidad policial en Pozo Almonte, donde permanecieron bajo custodia a la espera de su comparecencia ante el tribunal. Durante la jornada de este martes, la justicia revisará su situación en la instancia correspondiente.

Por ahora, las autoridades no han precisado de qué manera se logró identificar el traslado ni cuál sería el eventual destino de la sustancia incautada. Se prevé que en las próximas horas tanto Carabineros como el Ministerio Público den a conocer nuevos antecedentes respecto al caso.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, los detenidos debieron someterse a un procedimiento para expulsar la sustancia que llevaban en su organismo. En cuanto al desglose, se estableció que uno de ellos transportaba 1 kilo 552 gramos de ketamina, otro 1 kilo 398 gramos, mientras que el tercero portaba 1 kilo 808 gramos.

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