“Este oligarca no es cualquiera”: Winter exige transparencia por eventual reunión entre Kast y magnate estadounidense

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Por: Catalina Martínez

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En medio de la reciente y discreta estadía en Chile del empresario Peter Thiel, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter decidió solicitar formalmente información a Presidencia. El requerimiento apunta a esclarecer si el mandatario José Antonio Kast sostuvo o no una reunión con el cofundador de PayPal, un encuentro que ha sido mencionado públicamente pero que hasta ahora no cuenta con confirmación oficial.

Según informó BiobioChile, el legislador indicó que el requerimiento apunta a despejar dudas sobre la eventual cita: confirmar si se llevó a cabo, determinar quiénes estuvieron presentes y precisar los contenidos abordados. Subrayó, además, la relevancia del tema debido a la influencia de Thiel en ámbitos como la inteligencia artificial, la vigilancia y el manejo de datos a gran escala mediante Palantir Technologies.

En ese sentido, Winter declaró: “Ha trascendido la información de que el presidente de la República se ha juntado de manera clandestina, a espaldas de la ciudadanía, con el oligarca tecnológico Peter Thiel. Lo que esta persona puede conversar con un jefe de Estado es tremendamente importante, porque hablamos de alguien que controla sistemas de datos y vigilancia utilizados en contratos con distintos Estados”.

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Apuntó contra posturas ideológicas de Thiel

Junto con lo anterior, el parlamentario expresó reparos frente a la visión política del empresario germano-estadounidense y advirtió sobre el creciente poder que concentran las grandes tecnológicas en los sistemas democráticos.

Este oligarca tecnológico no es cualquiera. Manifiesta una ideología antidemocrática, donde considera que regular el poder de las grandes tecnológicas es algo contrario a lo que el mundo debería aspirar. Es decir, un mundo gobernado por él y sus amigos, sin vigilancia ciudadana ni control democrático”, sentenció. 

Bajo ese contexto, Gonzalo Winter instó a Kast a aclarar públicamente si la reunión se concretó y a dar a conocer los temas que habrían sido abordados. “Es necesario que el presidente José Antonio Kast sea claro con la ciudadanía: si se juntó con este señor, que transparente de qué hablaron, qué le vino a pedir y qué implicancia tiene eso para nuestras vidas”, cerró.

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