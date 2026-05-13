"Nos pasaron por arriba": Patricia Bullrich, exministra de Milei elogia Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires

Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago y el Subte Argentino

Por: Belén Zuniga

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Tras su paso por Chile, la exministra de Seguridad Nacional de, Javier Milei, y actual senadora argentina, Patricia Bullrich, se hizo viral a través de las redes sociales tras realizar una comparación entre el Metro de Santiago con el Subte de Buenos Aires.

En el video publicado a través de su cuenta de X se pude ver a Bullrich al interior de una estación del transporte capitalino. Fue ahí donde la senadora hizo una criticada comparación con el de la capital trasandina, en donde reconoció que el de Chile tuvo gran éxito.

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"Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión. La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años", mencionó Patricia Bullrich.

En esa línea, hizo una fuerte crítica al Subte de Argentina en donde aseguró que, "un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo".

"Nos pasaron por arriba. 143 km de subterráneo vs. 56,6. Santiago vs. Buenos Aires. 600 millones de transportados vs. 191 millones de transportados. 163 estaciones vs. 90", agregó

Por último, Patricia Bullrich indicó que "Fíjense ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte de Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad".

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