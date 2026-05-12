¿NUEVO REGALO? El perdonazo de la FIFA a la selección Argentina previo al Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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Con el paso de los últimos años, mucho se le ha criticado a la FIFA por su preferencia y ayudas a la selección Argentina. Todo esto comenzó con la gran seguidilla de Copas Américas que se han tenido en los últimos 10 años, las cuáles se rumoreaba eran hechas para que Lionel Messi pudiera ganar algo consu selección tras las dos derrotas contra Chile.

Otro de los ejemplos se dio en el pasado Mundial, donde la selección Argentina fue campeona con la mayor cantidad de penales a favor en toda la historia de las Copas del Mundo, sumado a la gran polémica del duelo ante Holanda donde varios jugadores argentinos debieron ser expulsados.

Esto es algo que se ha mantenido en el tiempo, sobre todo por las acciones de Gianni Infantino y su gran preferencia sobre Lionel Messi en acciones que ni siquiera se molesta en ocultar el día de hoy y que posiblemente se sigan repitiendo.

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Ya falta exactamente un mes para el inicio del Mundial 2026, donde las selecciones clasificadas ya están afinando los últimos detalles en la elección de los jugadores que los representarán en esta versión que se disputará en el norte de nuestro continente.

La FIFA y sus regalos a Argentina

En los últimos días se supo de un nuevo "regalo" de la FIFA hacia la selección de Argentina, el cuál fue denominado como un gran perdonazo. Este tiene que ver con el jugador Nicolás Otamendi, quien fue expulsado con roja directa en el último duelo de las clasificatorias, por lo que debería perderse el debut de la albiceleste, pero en lugar de esto, la FIFA le cocedió una amnistía y borró esta suspensión para la Copa del Mundo.

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